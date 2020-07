Il calciomercato nerazzurro può vedere un clamoroso scambio con il top club: i tifosi vanno su tutte le furie

In attesa di tornare nuovamente in campo per la complicata trasferta in Ligura contro il Genoa, tiene banco in casa Inter il tema calciomercato. Una sessione estiva che può riservare non poche sorprese alla squadra di Conte che, soprattutto a centrocampo, può vedere diversi cambiamenti. Avanza spedita l’idea di un clamoroso scambio con il top club: i dettagli.

Calciomercato Inter, ipotesi scambio: i nomi sul tavolo

Un’ipotesi che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Inter e Bayern Monaco avrebbero in mente un maxi scambio durante l’estate. Ai bavaresi piace e non poco Marcelo Brozovic, più volte accostato alle uscite nerazzurre. Il club di Zhang potrebbe chiedere Corentin Tolisso, in scadenza nel 2022 con il club tedesco.

Un affare che, se andasse in porto, scatenerebbe le ire dei sostenitori dell’Inter visto che la stagione del mediano francese è stata tutt’altro che esaltante. Via un cardine del centrocampo di Conte in cambio di un calciatore ai margini e falcidiato dagli infortuni.

Uno scenario scioccante per i tifosi del club meneghino che si terrebbero stretto Brozovic, accantonando l’ipotesi Tolisso. Situazione dunque in divenire: Inter e Bayern al tavolo delle trattative, Tolisso e Brozovic possono muoversi in estate.

