Coronavirus, UFFICIALE: tre casi positivi | Il comunicato

Nuovi casi di coronavirus nel mondo del calcio. Stavolta sono tre i contagiati per il club di Ligue 1. Ecco il comunicato ufficiale

Non dà tregua in Europa l’emergenza legata al coronavirus e la scelta, da parte di determinate leghe calcistiche, di chiudere i battenti per evitare rischi di contagio, sembrerebbe essersi rivelati in alcuni casi adeguata e forse inevitabile. In Ligue 1, infatti, il campionato non ha mai ripreso dopo il lockdown e la classifica finale è stata stilata in base alle posizioni occupate dai club al momento in cui tutto si è interrotto. Non sono mancate le polemiche, ma forse la scelta è stata giusta dal momento che, ad oggi, nuovi casi positivi emergono dai test del tampone effettuati dal Nantes.

Nantes, tre positivi. Il comunicato

E’ lo stesso club francese a comunicare ufficialmente tre casi di positività al covid 19 in squadra. “I test effettuati prima della partita contro Anderlecht rivelano due casi positivi e asintomatici di COVID-19 all’interno del gruppo professionale, tra cui un giocatore Marcus Coco. Il dipartimento medico del club è e sarà molto attento agli sviluppi della salute individuale di ciascun giocatore e personale nelle prossime settimane. Anche il personale amministrativo vicino alla forza lavoro professionale è positivo (asintomatico),

un rafforzamento delle misure sanitarie sarà applicato all’interno del club”.

Poi ancora il club tiene a specificare il proprio lavoro in stretta collaborazione con l’Agenzia Sanitaria Regionale e e ad impegnarsi per tutelare e proteggere ogni suo dipendente. “L’intero Club invia il proprio sostegno a Marcus Coco e ai due dipendenti positivi e spera di vederli in buona salute molto presto a La Jonelière”, si legge in conclusione della nota del Nantes.

