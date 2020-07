Calciomercato Napoli, accordo e ufficialità a breve | Pioggia di milioni!

Accordo raggiunto tra le parti, ora manca soltanto l’ufficialità. Pioggia di milioni dal Napoli al Lille per l’attaccante Victor Osimhen

E’ stata una stagione transitoria per il Napoli, che nel finale di campionato – con la vittoria della Coppa Italia che garantisce un posto nella prossima Europa League – non ha più nulla per cui lottare. Resterà da tenere alta la concentrazione in vista della Champions League, ma intanto il club di Aurelio De Laurentiis pensa anche al calciomercato. Stando a quanto riportato da RMCSport, il colpo Victor Osimhen dal Lille sarebbe vicino all’ufficialità.

Napoli, Osimhen ufficiale a breve: cifre e dettagli

Gli azzurri avrebbero infatti siglato con i francesi un accordo per il trasferimento del centravanti su una base di 60 milioni. Cifra che però potrebbe aumentare grazie ad alcuni bonus, che porterebbero il valore d’acquisto totale del calciatore a 81 milioni. Una spesa considerevole per il gruppo partenopeo, che però ha intenzione di riprendersi le zone alte della classifica di Serie A il più presto possibile. Il nigeriano dovrebbe così firmare un contratto di 5 anni (più opzione per il sesto) con il Napoli.

Per Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis un colpo di grande livello, considerato anche il forte interesse del Liverpool per il classe 1998 del Lille. La corsia preferenziale del calciatore era però quella tinta d’azzurro ed entro stasera l’affare dovrebbe diventare ufficiale.

