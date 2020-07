Calciomercato Milan, colpi per l’Europa | Idea dall’Atalanta

Cerca rinforzi il Milan, che tornerà in Europa a partire dalla prossima stagione. Per la fascia idea dall’Atalanta: per Pioli Hateboer

Sta scrivendo un finale di stagione da incorniciare il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera aveva iniziato l’annata nel peggiore dei modi e dopo l’allontanamento di Giampaolo il tecnico ex Fiorentina e Inter non era stato accolto con troppo entusiasmo. Con il tempo – e con i risultati – si è invece guadagnato la fiducia dei tifosi e, soprattutto, della società, che per l’appunto gli ha rinnovato il contratto confermandolo anche per la prossima stagione. I rossoneri saranno nuovamente impegnati in Europa League e per l’allenatore potrebbero arrivare dal calciomercato colpi orientati verso tale dimensione.

Milan, Hateboer per l’Europa

Il club cerca uomini forti sulle fasce. Se sulla sinistra Theo Hernandez è esploso alla grande, sulla destra emerge ancora qualche crepa. Ancora una volta, come accaduto anni fa con l’operazione che portò in rossonero Conti, il Milan potrebbe pescare dall’Atalanta. Sulla fascia destra della ‘Dea’ sono anni che si è messo in buona luce Hans Hateboer, che piace anche alla Juventus. L’olandese, 26 anni, è dotato di grande spinta ed è molto utile nella fase di costruzione del gioco. Ai bergamaschi, con i quali c’è da anni intesa sul mercato (come dimostrano gli affari Bonaventura, Kessie, Caldara, Conti) potrebbe bastare una cifra inferiore ai 20 milioni per lasciarlo partire.

Sarebbe in ogni caso una cifra considerevole, ma tutto sommato ben spesa per completare bene il reparto ‘esterni’ e formare una coppia di assoluto prestigio con Theo Hernandez, sulla sinistra, ed Hateboer sulla destra.

