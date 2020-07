Calciomercato, beffa Juventus | Assalto decisivo a Zapata

Il futuro di Duvan Zapata è sempre in bilico. Assalto all’attaccante colombiano dell’Atalanta: beffa anche in ottica Juventus

Una stagione da incorniciare così come quella di tutta l’Atalanta. L’attaccante colombiano, Duvan Zapata, è stato uno dei protagonisti della compagine bergamasca con 18 gol complessivi conditi da ben otto assist vincenti. Ora il suo futuro resta così in bilico con tante big d’Europa, pronte a bussare alla porta della dirigenza nerazzurra, tra cui anche la stessa Juventus. Il club bianconero avrebbe pensato a lui come sostituto di Gonzalo Higuain, pronto a dire addio al termine della stagione.

Calciomercato, assalto Atletico Madrid a Zapata

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” El Cholo Simeone potrebbe pensare al centravanti sudamericano per rinforzare il reparto offensivo con l’inserimento di Angel Correa nella trattativa. In estate l’argentino sarebbe stato ad un passo dal Milan, poi la trattativa è saltata definitivamente. Infine, anche l’Atalanta avrebbe chiesto informazioni sul giocatore in grado di rinforzare l’attacco del club italiano. Un intreccio di mercato con l’Atletico Madrid che continua a guardare in Serie A per rinforzarsi.

