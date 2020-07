La Juventus potrebbe tentare il colpo clamoroso in Serie A e, precisamente, dalla Roma: possibile tentativo per Under con scambio

La Juventus guarda al presente e al futuro. Il match point scudetto contro l’Udinese è andato a vuoto, ma c’è ancora possibilità per rifarsi per la squadra bianconera, che difficilmente potrà lasciarsi sfuggire il nono titolo consecutivo dopo un campionato dominato. Mentre mister Sarri ed i suoi collaboratori studiano cosa migliorare a livello tecnico-tattico, la dirigenza lavora al calciomercato per rendere la rosa più attrezzata in vista della prossima stagione. La squadra torinese potrebbe tentare il colpo dalla Roma, dove oltre a Zaniolo piace anche Cengiz Under.

Under-Juventus, scambio con Bernardeschi

La Juventus potrebbe proporre uno scambio per accontentare anche la Roma: sul piatto Bernardeschi. L’ex Fiorentina ha vissuto una stagione in calando rispetto alle precedenti, ma resta un profilo di primissimo livello in Serie A e, per caratteristiche, sarebbe forse l’uomo ideale per sostituire il turco in caso di addio. Under è del resto in uscita dalla Roma, che lo valuta 30 milioni. Il pressing del Napoli, interessato al ventitreenne giallorosso, sembra destinato scemare dal momento che nelle ultime ore avrebbe spostato le proprie attenzioni sulla pista Boga del Sassuolo. Tra il calciatore e gli azzurri, però, ci sarebbe già un accordo di massima dal momento che lo stesso gradirebbe una piazza, come quella azzurra, dove sarebbe un titolare indiscusso. Il turco quindi sarebbe disposto a snobbare l’interesse della Juventus per trasferirsi a Napoli.

A favorire una trattativa in ottica Juve, d’altra parte, potrebbe essere Ramadani, agente del calciatore e molto vicino a Sarri. Lo scambio, però, potrebbe andare in porto anche in caso di addio del toscano sulla panchina della ‘Vecchia Signora’.

