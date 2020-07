Calciomercato Juventus, addio Paratici | Il sostituto dalla Spagna

Potrebbe iniziare davvero un giro incredibile anche di dirigenti con Paratici pronto anche a dire addio alla Juventus: ecco il possibile sostituto

Non solo colpi entusiasmanti per quanto riguarda il futuro, ma anche un possibile giro di dirigenti davvero protagonisti nel calcio europeo. Come svelato dal tabloid britannico “Daily Mail” il Manchester United, nella figura di Ed Woodward, avrebbe messo nel mirino Andrea Berta dell’Atletico Madrid e Fabio Paratici della Juventus per il nuovo direttore dei “Red Devils”. Secondo quanto riportato da “The Telegraph” Berta è tra quelli apprezzati nel ruolo che potrebbe così trasferirsi all’Old Trafford.

Calciomercato Juventus, idea Berta con Simeone

In caso di addio di Paratici, sempre nel mirino del Manchester United, come suo sostituto potrebbe arrivare proprio il direttore dell’Atletico Madrid Berta. Inoltre, sarebbe pronto a seguire alla Juventus Diego Pablo Simeone, candidato per la successione di Maurizio Sarri, che potrebbe essere anche sollevato dall’incarico al termine della stagione.

L’allenatore argentino risulta il tecnico più pagato al mondo dopo i nuovi accordi con la società spagnola: così l‘Atletico sarebbe anche disposto a lasciarlo partire con il presidente Agnelli che lo avrebbe messo nel mirino già da tanto tempo.

Un giro davvero incredibile con Paratici anche pronto all’addio al club bianconero per una nuova esperienza entusiasmante in Europa.

