Sulla lista cessioni del Tottenham di Mourinho c’è un nome che potrebbe fare al caso della Juventus. Possibile una proposta di scambio da parte dei bianconeri

Mourinho deve battere all’ultima giornata il Crystal Palace e tifare l’ex Chelsea, impegnato in casa contro il Wolverhampton ora avanti un punto sugli ‘Spurs’, per portare il Tottenham almeno in Europa League. Traguardo minimo, da meglio di niente per una squadra che solo poco più di un anno fa disputava la finale di Champions League contro il Liverpool stradominatore e vincitore della Premier 2019/2020. Lo ‘Special One’ oggi appare più che altro un ‘Normal One’, visto che non è riuscito a invertire la rotta di una stagione iniziata malissimo con Mauricio Pochettino, al quale è subentrato lo scorso novembre e che può finire peggio. Appunto, con l’esclusione dall’Europa. Conseguenze? In Inghilterra c’è chi ipotizza addirittura un esonero del portoghese, noi invece un budget di gran lunga inferiore per il calciomercato e dunque maggiori difficoltà per mister Triplete nel costruire una squadra decisamente più a sua immagine e somiglianza.

Calciomercato Juventus, Ndombele per il centrocampo. Sfida all’Inter, soldi e scambio col Tottenham

La lista dei partenti di Mourinho non è corta e, stando alle ultime indiscrezioni, comprende pure Tanguy Ndombele. Centrocampista di quantità e qualità acquistato l’estate scorsa dal Lione per circa 65 milioni di euro, il francese ha floppato clamorosamente non riuscendo inoltre a ‘legare’ con l’allenatore di Setubal. Sul classe ’96 si registra il forte interesse dell’Inter, che lo considererebbe prima alternativa a Kante nonostante le differenti caratteristiche, ma bisogna fare molto attenzione alla Juventus. Il profilo ci starebbe tutto nella squadra e nel calcio di Sarri, ammesso che resti, ecco perché ipotizziamo una possibile offerta della società presieduta da Andrea Agnelli. Andando sempre di ipotesi, un’offerta di scambio con Federico Bernardeschi, valutato sui 35 milioni anzitutto per questioni di bilancio, con allegato circa 18 milioni cash.

L’ex Fiorentina non è uno che porteresti in guerra, però nemmeno l’ultimo arrivato. In più è duttile tatticamente, aspetto che potrebbe spingere Mourinho a dare l’ok all’operazione.

