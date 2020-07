Il calciomercato della Juventus può vedere una cessione al Barcellona: il patron Bartomeu pronto all’assalto

La Juventus prepara un calciomercato estivo di spessore, tra rinforzi ed uscite con molte novità in serbo per la rosa di Sarri. Il club torinese sarebbe pronto a tornare a trattare con il Barcellona: il giocatore può clamorosamente finire in Catalogna. Tutti i dettagli.

Calciomercato, asse Juventus-Barcellona: addio in estate

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Don Balon‘, l’asse di mercato tra Barcellona e Juventus potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane. Dopo lo scambio Arthur-Pjanic, adesso a dire addio al club torinese potrebbe essere Federico Bernardeschi. Il giocatore ha fatto enorme fatica con Sarri in panchina e la separazione dalla Juventus appare tutt’altro che impossibile. Bernardeschi ‘chiama’ il Barcellona e la società blaugrana, in tal senso, sembrerebbe pronta a rispondere presente.

Il presidente dei catalani Bartomeu è un grande estimatore dell’esterno di Carrara sin dai tempi della Fiorentina, con la quale sfidò e brillò in amichevole proprio contro il Barcellona. La società spagnola può quindi pensare all’attaccante che a Torino ha deluso e che saluterà per trovare continuità in vista dell’Europeo.

Difficile arrivare a Neymar e Lautaro, l’alternativa per il Barcellona arriva dalla Serie A: Bernardeschi può finire in Liga, alla corte di Setien.

