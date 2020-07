Genoa-Inter, Conte si sbilancia su Eriksen | Le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di ‘Inter Tv’ alla vigilia della sfida con il Genoa, mister Conte si è espresso sul momento di Eriksen ma non solo: le sue parole

Alla vigilia della difficile trasferta contro il Genoa, ha parlato il tecnico nerazzurro Antonio Conte. Diversi i temi trattati dal tecnico leccese, a partire dal turnover: “Se hai squalifiche o infortuni sei costretto a far ruotare la rosa, abbiamo accumulato fatica e dobbiamo stare attenti. Lavoriamo in settimana cercando di alleggerire i carichi degli allenamenti”.

Verso Genoa-Inter, Conte: “Esperienza da non ripetere”

Conte ha poi proseguito sul momento di Eriksen: “Sta cercando di dare il suo meglio e noi facciamo il possibile per metterlo nelle migliori condizioni. Si è inserito, è al centro del nostro gioco e quando non è in possesso è libero di muoversi come vuole”.

Sul completare il campionato post lockdown: “Si gioca e ci si allena a temperature alte, è inevitabile comprimere tante giornate in poche settimane. E’ una nuova esperienza che ci auguriamo di non ripetere più. Penso che alcuni strascichi negativi si protrarranno fino all’anno prossimo”.

