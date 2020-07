Calciomercato Inter, UFFICIALE | Ecco 75 milioni!

Novità in arrivo per l’Inter con la società nerazzurra sempre protagonista. Ecco 75 milioni arrivati nelle casse del club italiano!

Novità importanti per l’Inter, che sta diventando la protagonista assoluta anche per quanto riguarda le dinamiche fuori dal terreno di gioco. In un comunicato ufficiale apparso pochi minuti fa sul sito del club nerazzurro è arrivato un nuovo bond da 75 milioni di euro: “Inter Media and Communication SpA (l’”Emittente”), amministratore unico e gestore del business relativo a media, diritti tv e sponsorizzazione di FC Internazionale Milano SpA (“Inter” e, insieme all’Emittente e alle sue controllate consolidate, il “Gruppo”), annuncia oggi di aver valutato con successo un’offerta istituzionale di € 75,0 milioni in valore capitale complessivo di nuove Senior Secured Notes al 4,875% con scadenza 2022 (i “Nuovi titoli”) ad un prezzo di emissione del 93%”.

Calciomercato Inter, il comunicato ufficiale

Nella nota ufficiale della società nerazzurra si continua a leggere: “I proventi netti dovrebbero essere utilizzati per finanziare gli scopi aziendali generali dell’Inter e per finanziare i conti garantiti relativi alle nuove emissioni”. Infine si chiude così: “I nuovi titoli saranno emessi dall’Emittente ai sensi di un contratto datato 21 dicembre 2017 e si prevede che formeranno un’unica classe, sotto il contratto, con l’emissione dell’Emittente da 300,0 milioni al 4,875% per tutti gli scopi previsti dal contratto”.

