Primo match-point scudetto fallito per la Juventus che perde 2-1 alla Dacia Arena contro un Udinese motivatissima: festa scudetto rinviata

Festa per il nono scudetto consecutivo, 36esimo della storia della Juventus, rinviata.La sconfitta contro l’Udinese per 2-1 non consegna la matematica certezza della vittoria della Serie A ai bianconeri. De Ligt porta avanti la Juventus, ma Nestorovski ad inizio ripresa e Fofana nel recupero spengono i sogni bianconeri.

Serie A, Udinese batte Juventus 2-1: nono scudetto consecutivo che deve attendere

Una partita che fa capire quanto possa essere strano il calcio. Due squadre in situazione totalmente differente, Udinese in cerca di punti e salvezza e Juventus che vuole sancire la vittoria del nono scudetto consecutivo. Ad uscire vincente è la squadra di Gotti motivata come mai. Al 42′ de Ligt illude la Juventus con un destro dal limite dell’area che supera Musso. Risultato ribaltato nella ripresa con i gol di Nestorovski ad inizio ripresa e Fofana negli ultimi minuti. Festa scudetto dunque rimandata a domenica sera nella sfida contro la Sampdoria a Torino.

La classifica della Serie A aggiornata:

Juventus 80

Atalanta 74

Inter 73

Lazio 69*

Roma 61

Milan 59

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Parma 43

Fiorentina 43

Bologna 43

Cagliari 42 *

Sampdoria 41

Torino 38

Udinese 39

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

Spal 19

*Una partita in meno

