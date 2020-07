Nazionale, è caos | Mancini può dire addio: in Premier con Zaniolo!

Il futuro della Nazionale Italiano torna ad essere in bilico. Si avvicina un ritorno che spiazza Mancini: il tecnico pensa alla Premier

Se si parla di Marcello Lippi e della Nazionale Italiana, il ricordo va subito a quell’estate del 2006 quando gli azzurri riuscirono nell’impresa di alzare la Coppa del Mondo tra mille difficoltà e anche contro i favori del pronostico. Da quell’anno in poi si sono vissute tante annate negative e ora si sta cercando di ripartire nel migliore dei modi.

L’ex ct potrebbe presto tornare in Nazionale, ma non da allenatore come fatto nella sfortunata avventura in Sudafrica nel 2010. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, ci sarebbe stato un incontro tra Lippi e Gravina con il primo che potrebbe diventare il direttore tecnico degli azzurri.

Nazionale Italiana, Lippi verso il ruolo di dt: Mancini non ci sta

Si potrebbe dunque vivere una situazione particolare in Nazionale, con il ct che resterebbe Roberto Mancini e Marcello Lippi che gli darebbe una mano. Questo potrebbe non piacere all’allenatore ex Inter, che pensava e sperava di essere al centro dell’attenzione per le prossime competizioni. L’Europeo resta il sogno di Mancini, che continuerà a lavorare in queste settimane per prepararsi al meglio, ma nel frattempo ora potrebbe valutare anche nuove possibili occasioni vista la presenza di un altro allenatore nello staff.

Per lui ci sono tre grandi offerte dalla Premier League e tutto potrebbe tornare ad essere in bilico. In particolare ci potrebbe provare il Newcastle offrendo 7 milioni all’anno e un buon budget sul mercato, che potrebbe agevolare le trattative per portare in Premier colpi importanti come Zaniolo, che è stato lanciato in Nazionale proprio da Mancini. La Roma potrebbe vendere il suo gioiello anche per 50 milioni di euro.

Chissà se alla fine questa situazione non porti l’attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana a una decisione a sorpresa.

