Il calciomercato estivo del Milan può vedere infiammarsi l’asse con il Barcellona: super offerta dal club catalano

In casa Milan il focus, dopo la qualificazione alla prossima Europa League, è il calciomercato. L’estate rossonera può vedere un asse con il Barcellona per un maxi scambio che vedrebbe l’addio di un pilastro rossonero. Clamorosa offerta del club di Bartomeu: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE –Calciomercato Milan, incontro con Ramadani per Rebic | Occhio anche a Jovic

LEGGI ANCHE –Milan, Pioli in apprensione per l’infortunio di Romagnoli | C’è l’esito degli esami

Calciomercato Milan, assalto Barcellona: via al maxi scambio

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport‘, il Barcellona sarebbe pronto a dire addio a Samuel Umtiti. Il difensore, nonostante la lunga scadenza con i blaugrana (2023) non farà parte del progetto futuro dei catalani. Ecco che la società di Bartomeu starebbe pensando ad una super offerta, proponendo il centrale al Milan.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il piano del Barcellona sarebbe quello di offrire il cartellino del difensore per arrivare a Romagnoli. Cash ed il francese per portare il capitano del Milan in Catalogna. Secco no del club di Elliott che vede in Romagnoli il pilastro futuro, incedibile e che nelle prossime settimane dovrebbe rinnovare con i rossoneri.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Milan, colpo Muriel per il dopo Ibra | Scambio alla pari

Situazione dunque in divenire, la volontà del Milan pare chiara: Romagnoli è incedibile, secco no ai catalani.

LEGGI ANCHE –Calciomercato Milan, conferma Pioli | Regalo per l’Europa: scippo all’Inter!

LEGGI ANCHE –Calciomercato Inter e Milan, assalto a James | Fissato il prezzo!