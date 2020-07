Il Milan lavora senza sosta alla prossima stagione: novità importanti per il calciomercato del ‘Diavolo’, la firma è vicinissima

Il Milan prosegue il suo progetto di rinnovamento in vista del 2020/21 con Stefano Pioli ancora alla guida della squadra rossonera. Il calciomercato estivo, però, può portare una novità importante già nelle prossime ore. Gazidis è pronto a chiudere l’affare: la firma dell’attaccante è vicinissima.

Calciomercato Milan, fumata bianca in arrivo: firma imminente

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato’.it, il Milan sarebbe vicinissimo ad annunciare l’accordo per la permanenza di Ante Rebic in rossonero. L’esterno croato, dopo un avvio difficile, ha convinto tutto ed è quindi destinato a restare a Milanello. Ieri Maldini ha incontrato Fali Ramadani, procuratore dell’attaccante che in stagione è andato 12 volte a segno.

Sotto spinta di Pioli, dunque, già nelle prossime ore il club di via Aldo Rossi potrebbe chiudere per la permanenza di Rebic che è arrivato la scorsa estate in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte. Contatti in corso con il club tedesco che lascerà partire Rebic a titolo definitivo.

Il Milan è pronto a riscattare Rebic: l’annuncio nelle prossime ore.

