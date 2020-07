Calciomercato Milan, budget ridotto | Pioli avrà meno di Rangnick!

Calciomercato Milan: Pioli confermato, ma avrà risorse inferiori rispetto a quelle di Rangnick. L’indiscrezione che arriva dal giornalista Luca Marchetti

Arrivato sulla panchina dei rossoneri, dopo l’esonero di Marco Giampaolo, Stefano Pioli è riuscito a far suo il Milan. Un percorso lungo, travagliato, ma che in questa strana e pazza seconda parte di stagione ha trovato il suo compimento, fino alla meritatissima conferma sulla panchina dei rossoneri. I prossimi due anni, dunque, saranno l’inizio dell’era-Pioli in quel di Milanello, anche se le buone notizie potrebbero scemare. Nonostante l’ottima stagione, il Milan che verrà dovrà fare affidamento su basi meno solide di quanto in realtà ci si attendeva, come ha spiegato il giornalista ed esperto di mercato, Luca Marchetti.

Milan, senti Marchetti: “Budget ridotto, Pioli avrà a disposizione meno di Rangnick”