Calciomercato Juventus, colpo Sergio Ramos | Nuova svolta!

Il Real Madrid alle strette con il calciatore, che potrebbe non rinnovare vista la richiesta folle. Cr7 potrebbe chiamare con sé Ramos alla Juventus

Resta ancora un solo anno di contratto a Sergio Ramos con il Real Madrid, troppo poco per un calciatore che, nonostante i 34 anni, è ancora decisivo per il suo club ed è ancor aun riferimento della sua nazionale. Per questo i galacticos vorrebbero provare a rinnovare con lo spagnolo, che avrebbe però un’irrinunciabile offerta dalla Cina da tenere in considerazione. A riportarlo è il portale Sport.es. Un club cinese anonimo avrebbe offerto al calciatore un ingaggio da 22 milioni a stagione. Per questo il calciatore avrebbe chiesto un anno di prolungamento al Real con aumento di stipendio da 11,75 milioni netti a 18.

Juventus-Sergio Ramos, Bonucci via in Premier

In tale situazione potrebbe inserirsi la Juventus, che comprometterebbe ancora di più l’affare tra madridisti ed entourage del difensore. Cristiano Ronaldo potrebbe richiamare a sé il suo ex compagno di squadra e amico di numerose avventure. I bianconeri dal proprio canto potrebbero rinunciare a Leonardo Bonucci, che potrebbe andare a giocare in Premier League alla corte di Pep Guardiola, al Manchester City. In ogni caso sarebbero numerose le difficoltà legate all’eventuale affare Ramos-Juve.

Sul centrale madridista, infatti, pende una clausola rescissoria da ben 200 milioni di euro. Soltanto il volere del calciatore potrebbe far diminuire il suo valore di mercato, ma la richiesta del Real per lasciarlo partire, ad ogni modo, non sarebbe inferiore ai 70 milioni.

