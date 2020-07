Dichiarazioni forti quelle dell’ex attaccante che non lascia spazio a dubbi e attacca Maurizio Sarri: ecco le sue parole

Nonostante le dichiarazioni del CFO bianconero che lo ha di fatto confermato per la prossima stagione, rimane in bilico il futuro di Maurizio Sarri alla Juventus. L’ex tecnico del Napoli deve incassare importanti critiche su quanto fatto nelle ultime settimane dall’allenatore toscano: l’ex attaccante non usa mezzi termini.

Calciomercato Juventus, ‘attacco’ a Sarri: le dichiarazioni

Una critica che non farà piacere, di certo, a Maurizio Sarri. L’ex attaccante e allenatore Carolina Morace ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ del tecnico della Juventus: “Questi allenatori non si rendono conto che vestono una divisa importante, nel caso di Sarri quella della Juventus”.

Stoccata della Morace che ha proseguito: “Penso che gli allenatori, in questo particolare periodo storico, debbano fare maggiore attenzione davanti ai microfoni.”

“Devono capire che rappresentano le società che allenano e non solo loro stessi”. Sarri è dunque avvisato: l’attacco al tecnico juventino è servito.

