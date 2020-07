Juventus e Inter hanno vissuto dei momenti particolari nel post-coronavirus. Si è parlato del possibile cambio in panchina ma può sfumare un obiettivo

La Juventus si appresta a vivere una giornata che può entrare nella storia. In caso di vittoria questa sera, infatti, i bianconeri vincerebbero in maniera matematica il nono scudetto consecutivo che consentirebbe alla compagine allenata da Maurizio Sarri di concentrarsi quasi esclusivamente sulla Champions League che ripartirà ad agosto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Zaniolo da urlo | Le ultime sul giallorosso

Il traguardo potrebbe essere raggiunto già questa sera grazie al pareggio avvenuto nella giornata di ieri tra Inter e Fiorentina. I nerazzurri hanno vissuto una buona stagione nel complesso ma gli ultimi mesi hanno dimostrato che c’è ancora tanto lavoro da fare per diventare competitivi nel futuro a breve termine.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Guardiola cambia tutto | Occasione per Paratici!

Calciomercato Juventus e Inter, si allontana Pochettino: ci prova il Barcellona

Sia per quanto riguarda la Juventus che per l’Inter negli ultimi giorni si è parlato molto anche del futuro in panchina. Sarri e Conte non sembrerebbero così certi di restare nella prossima annata e probabilmente molto dipenderà anche dai risultati che otterranno rispettivamente in Champions League ed Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rivoluzione in vista | Sarri in panchina!

Nel frattempo però potrebbe allontanarsi un possibile obiettivo in caso di cambio in panchina. Secondo quanto riportato da SportsMole, infatti, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Pochettino e potrebbe tentare l’assalto in caso di addio definitivo di Quique Setien. Per ‘Don Balon’ è anche sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo, visto che entrambi vorrebbero l’argentino come prossimo allenatore.

I Blaugrana hanno comunque diversi nomi nel mirino ma l’ex Tottenham potrebbe rivelarsi quello più adatto per la panchina catalana.