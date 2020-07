Calciomercato Juventus, colpo dal Chelsea | Blitz a Torino!

Mentre i giocatori della Juventus si apprestano a scendere in campo contro lo Udinese, la società potrebbe chiudere un colpo in prospettiva dal Chelsea.

La Juventus si appresta a scendere in campo, alla ricerca di una vittoria che significherebbe anche scudetto. Al termine di una stagione complicata, Maurizio Sarri potrebbe essere riuscito ad ottenere il risultato auspicato. Intanto, però, Fabio Paratici lavora al futuro e mette in canna un colpo in prospettiva. Il CFO bianconero nei giorni scorsi ha incontrato il ragazzo e lo ha portato a visitare Torino. La Juventus è ad un passo dall’acquisto di un talento dal Chelsea: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Paratici compra dal Chelsea | Vicino Samuel Iling-Junior!

Come rivelato dal giornalista Romeo Agresti di ‘Goal’, la Juventus è molto fiduciosa di chiudere per l’arrivo di Samuel Iling-Junior dal Chelsea. Il 16enne lascerà i ‘Blues’ a parametro zero e firmerà un contratto con il club piemontese. Due settimane fa il ragazzo sarebbe già stato a Torino, dove avrebbe anche eseguito le visite mediche. Paratici sembra essere convinto di riuscire a sigillare l’accordo nei prossimi giorni, ormai è solamente una questione di dettagli.

