La Juventus è pronta a godersi lo scudetto ma nel frattempo continua a studiare le mosse di mercato, sia in entrata che in uscita. C’è l’assalto a Higuain!

È una giornata importante per la Juventus, che vincendo questa sera a Udine può diventare matematicamente campione d’Italia per la nona volta consecutiva. Un record incredibile e difficile da eguagliare o superare in futuro, che è in arrivo dopo una stagione particolare condita anche da qualche passo falso di troppo.

I bianconeri però non vogliono accontentarsi e hanno bisogno di chiudere quanto prima la pratica scudetto per poi concentrarsi solo sulla Champions League, che ripartirà nel mese di agosto. L’andata con il Lione è andata male ma al ritorno degli ottavi di finale può ancora succedere qualsiasi cosa visto che l’1-0 è un risultato che lascia ancora tutto aperto.

Calciomercato Juventus, cessione Higuain: spunta l’ipotesi Leeds United

Mentre la squadra è concentrata sul campo e vuole vivere un mese di fuoco, la società continua a lavorare all’esterno per cercare di rinforzare la rosa attraverso il prossimo calciomercato. Per effettuare colpi in entrata, però, ci vogliono anche le cessioni e per questo si studia anche un piano per l’addio di Gonzalo Higuain.

Sul ‘Pipita’ potrebbe esserci l’interesse dalla Premier League. Il Leeds United di Bielsa, neo promosso dalla Championship, è a caccia di un nuovo bomber di livello e potrebbe puntare su attaccanti di esperienza. Il nome forte resta Edinson Cavani, ma non è da escludere un tentativo per Higuain, anche se il vero sogno è quello di prenderli entrambi.

La Juventus è disposta a cederlo ma per non fare minusvalenza potrebbe ascoltare soprattutto offerte superiori a 18 milioni di euro.