Calciomercato Inter, dalla Spagna | Ipotesi scambio per trattenere Sanchez

L’Inter si è convinta a riscattare Alexis Sanchez dal Manchester United: nerazzurri pronti a mettere ul piatto una contropartita per trattenere il cileno

La ripartenza della stagione di Serie A dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus, sembrerebbe aver chiarito le idee dell’Inter sul futuro di Alexis Sanchez. Il calciatore cileno ha messo in campo prestazioni vincenti, e potrebbe aver convinto i nerazzurri a procedere con il riscatto. Per farlo, dalla Spagna arriva l’ipotesi dell’inserimento di una contropartita.

Calciomercato Inter, riscatto Sanchez: possibile inserimento di Perisic come contropartita

La stagione di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter ha vissuto alti e bassi. La crescita delle ultime giornate da parte del cileno potrebbe aver portato i nerazzurri a pensare di procedere con il riscatto dal Manchester United. I ‘red devils’ continuano a valutare la sua cessione 20 milioni di euro, così la società interista starebbe pensando di inserire una contropartita nella trattativa.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, i nerazzurri starebbero pensando di proporre al Manchester United uno scambio tra Alexis Sanchez ed Ivan Perisic, esterno che non è stato riscattato dal Bayern Monaco sempre per la cifra di 20 milioni di euro. Un’ipotesi che potrebbe risultare la scelta giusta per sbloccare la permanenza del cileno nella Milano nerazzurra e che porterebbe anche a piazzare il croato. Uno scambio dunque che potrebbe accontentare entrambe le società, ma naturalmente anche la volontà di Perisic sarà importante per far sì che il tutto vada in porto.

