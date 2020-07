Calciomercato Inter, UFFICIALE | Niente riscatto: torna da Conte

L’Inter ha diversi giocatori in prestito, nella giornata di oggi è stato comunicato ai nerazzurri che il centrocampista non verrà riscattato.

Il mercato dell’Inter passa anche dai tanti giocatori di proprietà che sono attualmente in prestito. Il riscatto di diversi esuberi potrebbe garantire a Marotta un tesoretto di mercato adeguato per soddisfare le richieste di Conte. Alcuni giocatori, poi, potrebbero rientrare a Milano in pianta stabile se il tecnico salentino dovesse richiederlo. Nella giornata di oggi, invece, l’ad nerazzurro ha ricevuto la comunicazione che il centrocampista non verrà riscattato. Il club ha salutato ufficialmente il giocatore, che ritornerà all’Inter.

Si è conclusa ufficialmente l’avventura di Joao Mario con la Lokomotiv Mosca. Il club russo ha comunicato l’addio tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ringraziando il giocatore per il tempo trascorso insieme. La società moscovita ha deciso di non esercitare il riscatto del centrocampista portoghese che, per questo motivo, farà rientro all’Inter. L’annata di Joao Mario in Russia, in ogni caso, è stata positiva e potrebbe aver suscitato l’interesse di altri club sul mercato. Il lusitano, che è legato ai nerazzurri da altri due anni di contratto, potrebbe essere una buone pedina di scambio per Marotta.

In stagione Joao Mario ha incontrato anche la Juventus nella doppia sfida del girone di Champions League, disputando due ottimi incontri. A soli 27 anni, il portoghese potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per molte squadre. Il trascorso moscovita sembra aver fornito al centrocampista nerazzurro maggiore solidità mentale e più continuità.

La Lokomotiv Mosca ha deciso di non riscattare Joao Mario: il centrocampista portoghese farà rientro all’Inter, con la quale è contrattualmente legato per altre due stagioni.

@joaome17 has left Lokomotiv after his loan deal expired.

As part of our team, the Portuguese played 22 games, scored one goal, made five assists and finished second in the league.

We would like to thank Joao and wish him success in the future!#FCLM pic.twitter.com/tf3dkUCfoQ

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) July 23, 2020