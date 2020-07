Pazza idea in casa Inter: spunta il nome di Zlatan Ibrahimovic in vista del calciomercato estivo per l’attacco di Conte

Lo 0-0 con la Fiorentina chiude di fatto i giochi scudetto con la Juventus che si appresta a festeggiare il nono scudetto di fila. Si pensa al futuro in casa Inter, con il focus sul calciomercato estivo e la clamorosa suggestione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, in scadenza con il Milan, è finito sul taccuino di mister Conte.

Calciomercato, Inter-Ibrahimovic: l’idea di Conte

L’Inter prosegue la sua caccia al colpo in attacco. Tra i papabili spunta, a sorpresa, il nome di Zlatan Ibrahimovic che a fine stagione potrebbe salutare il Milan. Lo svedese ha chiesto 6 milioni di euro a stagione per prolungare l’accordo col ‘Diavolo’, cifra che i rossoneri difficilmente sborseranno. Ecco quindi spuntare la pazza idea di Antonio Conte che aggiunge il nome del gigante di Malmoe alla sua personalissima lista.

In primo piano restano Dzeko e Giroud per il ruolo di vice Lukaku anche se la suggestione Ibra potrebbe avanzare nelle prossime settimane. Lo svedese sarebbe affascinato dal ritorno in nerazzurro, con la possibilità di chiudere la carriera vincendo lo scudetto con la squadra di Conte.

Situazione in divenire, il futuro del bomber 38enne potrebbe essere ancora a Milano: sponda nerazzurra.

