Clamorosa la possibilità in casa Inter per il calciomercato estivo: spunta Bernardeschi per l’attacco di Conte

Lo scialbo 0-0 in casa contro la Fiorentina lascia diversi dubbi in ottica calciomercato alla dirigenza nerazzurra. Marotta e Conte si guardano intorno a caccia di obiettivi di spessore per rinforzare tutti i reparti della squadra del tecnico leccese. Ecco spuntare la clamorosa suggestione Bernardeschi: Conte è categorico sul giocatore bianconero.

Calciomercato Inter, chance Bernardeschi: la risposta di Conte

Una pista a sorpresa per l’attacco dell’Inter. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, Federico Bernardeschi potrebbe finire in orbita nerazzurra. L’esterno, che affiderà la sua immagine a Roc Nations (tra gli assistiti c’è anche Lukaku) è destinato a cambiare agente.

L’ex Fiorentina dovrebbe passare alla scuderia di Pastorello che ha eccellenti rapporti con la società nerazzurra. Ecco che Bernardeschi potrebbe diventare uno dei temi per l’attuale mercato, con il suo cartellino proposto alla società di Zhang. La risposta di Conte, tuttavia, sarebbe netta: ‘no, grazie‘.

L’allenatore pugliese non stravede per Bernardeschi e ha intenzione di puntare su altri profili, mostrandosi categorico sull’eventuale acquisto dell’esterno della Juventus.

