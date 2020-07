Calciomercato, clamoroso al Bayern Monaco | “Vuole andare via!”

Calciomercato, occhio a quello che succede al Bayern Monaco. Rummenigge avverte i giornalisti e i tifosi: “Vuole andare via!”

Attenzione a quello che bolle in pentola in Germania. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Leroy Sané al Bayern Monaco, il CEO dei bavaresi, Karl-Heinz Rummenigge ha fatto chiarezza sul futuro di Thiago Alcantara, senza nascondersi troppo dietro la retorica o la diplomazia: “Il calciatore vuole andare via dal Bayern, è stato chiaro. Ad oggi, però, non c’è alcuna trattativa con altre società per quanto riguarda una sua cessione”. Ecco, dunque, che si potrebbero schiudere alcuni importantissimi scenari di mercato nelle prossime settimane: il talento di scuola Barcellona piace a mezza Europa, con Juventus e Inter che restano alla finestra, insieme al Liverpool che tanto stima lo spagnolo. Ad ogni modo, l’avventura di Thiago Alcantara in Bundesliga sembra essere giunta ormai al proprio epilogo.

