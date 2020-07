Brutto episodio in Francia dove un calciatore della Ligue 1 è stato picchiato: interviene la società con un comunicato ufficiale

In Francia il campionato non è mai ripartito dopo l’emergenza Coronavirus, decidendo di congelare la classifica ed assegnare i premi. Proprio qui però si è verificato un brutto episodio in cui un calciatore del Brest è stato aggredito e picchiato. La società emana un comunicato ufficiale sull’accaduto.

Ligue 1, Pierre-Gabriel picchiato in Francia: il comunicato del Brest

Brutto episodio di violenza in Francia. Il nuovo acquisto del Brest, Ronael Pierre-Gabriel, riscattato dalla società francese dal Mainz, è stato picchiato in città. Arrivato da sole due settimane, il giocatore è stato brutalmente assalito e la sua auto è stata incendiata. Le autorità sono a lavoro per capire come si siano svolti i fatti e le cause dell’accaduto. Nel frattempo la società francese proprietaria del cartellino ha emanato un comunicato ufficiale, nel quale ribadisce la propria vicinanza al calciatore. Inoltre la società invita i cittadini a fare in modo che questi episodi non si ripetano.

Quella di Brest è una città piccola e tranquilla in cui questi fatti sono rari, così commenta la società. Ora sarà importante ricostruire i fatti e capire le cause dell’aggressione. Spiacevole dunque l’inizio in Francia per il calciatore che era sicuramente pronto per la nuova esperienza in Ligue 1, ma certamente non si aspettava un’accoglienza tale una volta arrivato in città per ambientarsi con il posto.

