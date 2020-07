Calciomercato Inter, rivoluzione in vista | Sarri in panchina!

Inter, il futuro di Conte resta in dubbio, ma anche il futuro di Marotta sembra un’incognita. Difficile si possa puntare su Allegri: l’opzione può essere Sarri.

Rebus in casa Inter. Dalla panchina alla dirigenza, tutto potrebbe subire una grande novità. Il futuro di Antonio Conte potrebbe decidersi addirittura prima delle sfide in Europa League, ma anche la permanenza e i poteri dello stesso Marotta potrebbero essere rivoluzionati. E in questo caso, difficile che, se Conte dovesse andar via, possa sostituirlo Max Allegri. Marotta è il principale sponsor di un eventuale approdo del tecnico toscano e l’uomo con cui tiene i maggiori contatti nell’ambiente nerazzurro. Per questo potrebbero esserci novità clamorose, come rivelato da Luca Momblano.

Calciomercato Inter, possibile idea Sarri per la panchina: con lui il pupillo

Ecco dunque che, con una revisione dei poteri di Marotta in casa nerazzurra ed un possibile addio di Conte, l’Inter potrebbe optare su un altro uomo per la panchina, che non sia Allegri. E in questo senso non sarebbe da escludere la pista Sarri, se il tecnico toscano dovesse lasciare la Juventus alla fine della stagione.

Steven Zhang potrebbe rivoluzionare completamente e affidare dunque la squadra al tecnico ex Napoli, sempre che il suo rapporto con la Juventus si interrompa. E nel caso l’Inter sarebbe già pronta a regalare il primo rinforzo. L’obiettivo sarebbe Jorginho del Chelsea, pupillo dell’allenatore.

L’italo-brasiliano sta trovando meno spazio all’interno della rosa di Lampard, ma il Chelsea vorrebbe incassare da una sua cessione almeno 60 milioni di euro. L’Inter potrebbe trovare i fondi necessari tramite un addio di Brozovic, cercato da parecchie squadre in Europa, tra cui anche il Tottenham di Mourinho.

