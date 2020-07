Calciomercato Juventus, futuro Zidane | Il piano del Real

Juventus, futuro Zidane chiaro: il francese via da Madrid solo per allenare la nazionale transalpina e nel caso Florentino Perez punterebbe su Raul.

Fresco campione di Spagna con il Real Madrid, Zinedine Zidane è ora pronto a guidare i ‘Blancos’ alla sfida di ritorno di Champions League contro il Manchester City. Gli spagnoli sono chiamati ad una super rimonta, vista la sconfitta per 1-2 al Santiago Bernabeu. Nel frattempo però il nome di Zidane continua a circolare soprattutto in ottica Juventus. Con un Sarri che continua a non convincere, la società bianconera starebbe pensando proprio al transalpino per la panchina.

Calciomercato Juventus, Zidane pista complicata: il motivo

La pista Zidane però sembra essere molto complicata. Il tecnico è sotto contratto sino al 2022 e sembra non sia intenzionato, almeno per il momento, a lasciare Madrid. Lo riferisce ‘Defensa Central’, che sottolinea come l’allenatore sia felice nella capitale spagnola. Anche se non dovesse arrivare la conquista della Champions, la vittoria della Liga ha certamente consolidato la posizione dell’allenatore francese.

La stessa fonte sottolinea poi come il sogno di Zidane, in caso di addio da Madrid, sarebbe quello di allenare la nazionale francese. La panchina dei ‘Bleus’ sarebbe infatti il grande obiettivo del tecnico e la sua priorità in caso di addio al Real. E in tal caso Florentino Perez avrebbe già pronto un erede. Il numero uno dei ‘Blancos’ punterebbe su una vecchia gloria del club per la panchina. Come riferisce ‘Don Diario’, Perez teme che il francese possa decidere di lasciare prima della scadenza del suo contratto, come già successo in passato.

Ecco perché il presidente starebbe pensando di affidare la panchina a Raul, attuale allenatore del Castilla, la squadra B delle ‘Merengues’. Anche se il piano di Perez è quello di fare in modo che Zidane possa restare a lungo alla guida del club. Per la Juventus, dunque, la strada che porta a Zizou sembra farsi sempre più dura.

