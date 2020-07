Calciomercato Milan, conferma Pioli | Regalo per l’Europa: scippo all’Inter!

Stefano Pioli sarà ancora l’allenatore del Milan. L’annuncio ufficiale a sorpresa ha lasciato tutti a bocca aperta: assalto decisivo in caso di Champions

Novità assoluta in casa Milan con la conferma ufficiale di Stefano Pioli. L’allenatore rossonero sarà ancora l’allenatore della compagine milanese: un indizio davvero decisivo anche in ottica futura. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta con il Milan che proverà a rinforzare la rosa a disposizione, soprattutto in caso di qualificazione in Europa.

Calciomercato Milan, colpo Tonali a centrocampo

Uno dei calciatori più interessanti del panorama italiano è, senza ombra di dubbio, il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, pronto a dire addio alle Rondinelle. Con il club lombardo, sempre più vicino alla retrocessione in Serie B, il patron Cellino sarebbe così sul punto di cederlo fissando il prezzo sui 35 milioni di euro. Il Milan potrebbe così soffiarlo all’Inter, sempre forte sul giovane centrocampista della Nazionale italiana, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione in Europa League dopo un ruolino di marcia davvero incredibile.

Così la società rossonera potrebbe inserire anche qualche giovane di prospettiva nella trattativa, come il portiere Plizzari, il centrale difensivo Gabbia o il giovanissimo attaccante Lorenzo Colombo, che ha fatto il suo esordio in Serie A proprio pochi giorni fa.

Il Milan pensa al futuro proverà a regalare un elemento indispensabile al centrocampo di Stefano Pioli, confermato sulla panchina rossonera.

