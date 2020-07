Il Milan potrebbe fiondarsi su Muriel per il reparto offensivo e in cambio offrire all’Atalanta il cartellino di Leao

Nonostante i cinque gol in campionato tra cui quello pesante contro la Juventus, Rafael Leao non ha convinto alla sua prima stagione al Milan. Il club rossonero potrebbe concedergli un’altra chance visto l’investimento importante sul piano economico per prelevarlo dal Lille, sbarcato a Milano per un’operazione vicina ai 30 milioni di euro. Ieri sera la svolta sulla panchina del ‘Diavolo’ con il mancato arrivo di Rangnick e la conferma di Pioli,che dovrà valutare anche il futuro di Leao.

Milan, idea Muriel per l’attacco: Leao all’Atalanta

Con un’offerta allettante il classe ’99 potrebbe anche lasciare Milanello, o essere utilizzato dalla dirigenza di Via Aldo Rossi come preziosa pedina di scambio per arrivare ad altri obiettivi in entrata. Il Milan sembra destinato a cambiare radicalmente il proprio reparto d’attacco, con la conferma di Ibrahimovic che rimane complicata malgrado la permanenza alla guida tecnica di Pioli. I rossoneri sono a caccia di una punta di livello nel reparto offensivo e potrebbero mettere gli occhi su Luis Muriel. Il colombiano si sta esprimendo a grandi livelli a Bergamo dove, malgrado un utilizzo part time e la staffetta con Zapata, ha siglato 18 reti finora in campionato (l’ultimo, decisivo, nella sfida di ieri contro il Bologna). L’ex Udinese e Sampdoria era arrivato questa estate dal Siviglia per circa 20 milioni di euro e la sua valutazione è sicuramente aumentata considerando le prestazioni positive con la maglia nerazzurra. L’Atalanta non vorrebbe privarsi di uno dei suoi gioielli, ma un’offerta da 30 milioni a salire può far cambiare idea agli orobici.

Il Milan potrebbe così valutare un possibile inserimento di Leao nell’affare Muriel, proponendo uno scambio alla pari all’Atalanta. Il 21enne portoghese è un profilo giovane e da svezzare, in sintonia con la politica della ‘Dea’ e che potrebbe fare al caso di Gasperini.

G.M.