Calciomercato Juventus, ecco il nuovo allenatore | Lo vuole Ronaldo!

Il lavoro svolto da Maurizio Sarri alla guida della Juventus non è stato soddisfacente, nonostante gli scenari scudetto e Champions League siano ancora aperti. Il tecnico, soprattutto, non pare abbia soddisfatto le esigenze di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, secondo DonBalon, avrebbe fatto sapere al club di non essere contento del tecnico ex Napoli e Chelsea, ritenendo i suoi metodi i formazione e di gestione del gruppo non all’altezza. Nonostante dall’ambiente bianconero filtri positività per un continuo in bianconero del tecnico, dalla Spagna riferiscono di posizione comunque in bilico per il toscano.

Pochettino, c’è il placet di Ronaldo

Troppo complicata la pista che conduce a Zinedine Zidane, di cui il Real Madrid non vorrebbe privarsi. Il nome fatto da CR7 per sostituire Sarri sarebbe quello di Mauricio Pochettino. L’ex Tottenham è attualmente senza squadra ma ha dimostrato ampiamente, in circa 5 anni con gli ‘Spurs’, di saper gestire alla grande un gruppo competitivo ed ambizioso. L’allenatore argentino è da tempo accostato al club di Torino ed ora pare sia arrivato anche il ‘placet’ del campione portoghese con la 7 sulle spalle, uno che ha sempre voce in capitolo quando si tratta di scelte di calciomercato.

Ronaldo avrebbe addirittura già chiesto che Pochettino venga assunto come nuovo allenatore della Juventus, non avendo dubbi sui suoi mezzi e sul fatto che possa avere successo alla guida della ‘Vecchia Signora’. E’ possibile che presto i due lavorino insieme.

