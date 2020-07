Calciomercato Juventus, Guardiola cambia tutto | Occasione per Paratici!

Al termine della stagione Guardiola è pronto a rivoluzionare il Manchester City e diversi giocatori partiranno: occasione per la Juventus.

Il dominio del Liverpool in Premier League ha spinto Guardiola a porsi delle domande relativamente alla rosa del Manchester City. L’esito, per il tecnico catalano, molto probabilmente sarà quello di compiere un’autentica rivoluzione sul mercato al termine della stagione. A farne le spese potrebbero essere molti giocatori dei ‘Citizens’ che dovranno lasciare il club: la Juventus avrebbe individuato un’ottima occasione. Uno dei calciatori che Paratici segue da diversi anni sembra non rientrare più nei piani di Guardiola e potrebbe essere il momento giusto per dargli l’assalto. I bianconeri restano in allerta.

Calciomercato Juventus, Guardiola si rifà la difesa | Occasione Otamendi!

La Juventus potrebbe sfruttare la volontà di Guardiola di rivoluzionare la difesa del City per battere un colpo sul mercato. Fra i giocatori che a fine stagione saranno epurati dal tecnico catalano ci sarà anche Nicolas Otamendi. Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’, i bianconeri sarebbero interessati al centrale argentino. Le condizioni di Chiellini, continuamente alle prese con degli infortuni muscolari, hanno spinto la ‘Vecchia Signora’ a cercare dei rinforzi per il reparto arretrato. Paratici è un fan di Otamendi fin dai tempi del Valencia e quest’estate potrebbe essere il momento giusto per dargli l’assalto.

Oltre alla volontà di Guardiola di portare volti nuovi in difesa a Manchester, anche Jorge Mendes potrebbe essere un alleato della Juventus. Otamendi, infatti, è assistito dal procuratore portoghese e gli ottimi rapporti con la società piemontese potrebbero favorire il trasferimento. Il City avrebbe intenzione di investire in centrali come Koulibaly e Gimenez, tagliando così il centrale argentino. Paratici non vorrebbe farsi scappare l’occasione.

RM

