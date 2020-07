L’Inter è una delle più attive sul calciomercato e valuta il da farsi anche sulle cessioni. Lautaro può restare, ora un altro big è in bilico!

È nel complesso una buona stagione quella che sta vivendo l‘Inter, che magari si aspettava ancora qualcosa in più ma ha raggiunto comunque in largo anticipo la qualificazione in Champions League facendo dei passi in avanti rispetto alle scorse annate, quando la matematica certezza arrivava solo negli ultimi minuti dell’ultima partita di campionato.

Per lo scudetto invece manca ancora qualcosa visto che attualmente il gap dalla Juventus prima in classifica non è ancora colmato e i bianconeri hanno un vantaggio di 8 punti. Beppe Marotta ha già chiuso per il colpo Hakimi e vuole continuare a rinforzare la rosa con acquisto mirati.

Calciomercato Inter, Lautaro può restare: ora si pensa alla cessione di Skriniar

Per portare a Milano altri giocatori importanti, però, ci vuole necessariamente qualche cessione di spessore. Fino a qualche settimana fa sembrava ormai certa la partenza di Lautaro Martinez, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la dirigenza starebbe puntando al suo rinnovo e proporrà a fine stagione un contratto da 27.5 milioni di euro (quinquennale da 5,5 milioni l’anno).

Se la permanenza del ‘Toro’ dovesse concretizzarsi, allora cambierebbero i piani di Conte e Marotta che punterebbero a un’altra cessione. Un addio probabile potrebbe essere quello di Milan Skriniar, il quale è uno degli unici ad avere un buon mercato e una valutazione alta che supera i 60 milioni di euro.

In questa annata lo slovacco è stato uno dei titolarissimi di mister Conte e ha totalizzato ben 39 presenze tra campionato e coppe.