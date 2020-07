Calciomercato Inter, erede Handanovic dalla Premier | Scambio più soldi

L’Inter vuole continuare il suo percorso di crescita e prepara il colpo dalla Premier League per il futuro: sul piatto soldi più un calciatore

L’Inter si gode la qualificazione matematica già raggiunta in Champions League ma non vuole fermarsi ed è già al lavoro per il futuro. La squadra è concentrata perché vuole completamente migliorare il rendimento rispetto alla scorsa annata e in Serie A vuole chiudere in seconda posizione per poi arrivare con più fiducia a lottare per l’Europa League.

La società nerazzurra ha fatto sforzi importanti la scorsa estate per cercare di tornare ad essere competitivi e l’obiettivo principale potrebbe essere quello di tornare a conquistare un titolo dopo quasi dieci anni dall’ultima volta. Se dovesse andare male in giro per l’Europa ad agosto, allora potrebbe esserci un nuovo tentativo direttamente nella prossima annata.

Calciomercato Inter, post Handanovic: nel mirino c’è Kepa

Per questo la società sta già programmando il futuro perché non vuole fermarsi e vuole ripartire dalla base costruita un anno fa, da ritoccare e aggiustare con qualche rinforzo. Anche tra i pali ci potrebbero essere delle novità visto che è ormai partita da tempo la caccia al post Handanovic.

Un nome che potrebbe fare al caso dei nerazzurri è sicuramente Kepa Arrizabalaga del Chelsea, che secondo quanto riportato dal The Sun non ha convinto Lampard in questi mesi. Il portiere pagato 80 milioni due anni fa non ha reso al meglio e per questo il prezzo è calato notevolmente e potrebbe aggirarsi sui 50 milioni di euro. Marotta potrebbe provare ad alleggerirlo ulteriormente inserendo Vecino nella trattativa, valutato 25 milioni.

In questa annata Kepa ha totalizzato 32 presenze in Premier League e ha subito 42 reti e dunque l’idea dei nerazzurri potrebbe essere quella di offrire Vecino più un conguaglio di 25 milioni.