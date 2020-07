L’Inter continua ad inseguire il sogno Alaba per la prossima stagione: dalla Spagna arriva la l’indiscrezione che rappresenterebbe una svolta

Inter senza freni sul mercato. Dopo l’acquisto di Hakimi dal Real Madrid, superando tante concorrenti, i nerrazzurri puntano ancora in alto mettendo nel mirino David Alaba, calciatore del Bayern Monaco. Dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per il futuro del giocatore con il contratto in scadenza nel 2021.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Alaba verso il rinnovo con il Bayern Monaco

In casa Inter si inizia già a pensare alla prossima stagione. L’obiettivo scudetto è ormai troppo lontano e la qualificazione in Champions League è blindata. Così si lavora duramente sul calciomercato per costruire la rosa del prossimo campionato. I nerazzurri dopo l’acquisto di Hakimi hanno continuato a cercare rinforzi per le fasce mettendo gli occhi su David Alaba del Bayern Monaco. Il calciatore austriaco vedrà scadere il proprio contratto con i tedeschi nel 2021, così molte squadre, tra cui l’Inter, hanno subito puntato il mirino su di lui. Dalla Spagna però le notizie che arrivano non sono confortanti per la società interista.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il calciatore classe 1992 avrebbe rifiutato le varie destinazioni in Premier League, in Liga ed in Italia, poiché sembrerebbe essere arrivata la svolta sul rinnovo del contratto con il Bayern Monaco. L’accordo che prima sembrava lontano, ora sembrerebbe essere molto vicino grazie ad un cospicuo aumento d’ingaggio ed il prolungamento fino al 2023 proposto dal club bavarese. Obiettivo che per i nerazzurri sembra dunque allontanarsi.

