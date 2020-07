Il calciomercato del Milan può vedere una rivoluzione durante l’estate: i rossoneri pensano al doppio colpo in Serie A

Un finale di stagione decisamente incoraggiante, quello che il Milan di Pioli sta mostrando alla ripresa della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus. I rossoneri guardano al futuro e confidano nel calciomercato estivo per mettere a segno due colpi in Serie A: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: si sogna il doppio colpo

Il Milan ci ha già pensato più volte in passato, l’estate 2020 può essere il palcoscenico definitivo per l’assalto finale. I rossoneri ripensano a Domenico Berardi per rinforzare l’attacco che vedrà molto probabilmente la partenza di Zlatan Ibrahimovic. Il 25enne è una pedina fondamentale della squadra di De Zerbi e viene considerato incedibile, come dichiarato giorni fa dall’ad neroverde Carnevali.

L’attaccante ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni: i rossoneri rimangono alla finestra. Altro nome che stuzzica la dirigenza meneghina è quello di Mert Muldur, talentuoso laterale destro classe 1999. Arrivato la scorsa estate dal Rapid Vienna per poco meno di 4 milioni, adesso ha una valutazione di poco inferiore ai 20.

Situazione dunque in divenire: gli occhi del Milan rimangono sui talenti del Sassuolo; Berardi e Muldur nel mirino del ‘Diavolo’.

