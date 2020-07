Infortunio e Champions a rischio | Tutti i dettagli

Infortunio grave per il calciatore, che adesso rischia di non recuperare anche per la Chapions League. La notizia arriva dalla Spagna

Il centrocampista ha riportato una lesione muscolare dopo l’ultimo turno di campionato. Il suo infortunio, arrivato ad inizio secondo tempo della gara contro la Real Sociedad, sembra piuttosto serio e dalla Spagna riferiscono di come la partecipazione alla Champions League di agosto, per Thomas Partey dell’Atletico Madrid, ora sia a rischio. Il ghanese dei colchoneros potrebbe dover saltare la gara contro il Lipsia. Diego Simeone, che lo ritiene insostituibile, dovrà con ogni probabilità farne a meno. Partey piace molto alla Juventus ed all’Inter in Italia, ma su di lui grava una clausola da 50 milioni che potrebbe raddoppiare in caso di rinnovo. All’estero è invece vivo l’interesse dell’Arsenal.

