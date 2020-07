Calciomercato Milan, sogno dalla Spagna | Sfida alla Juventus

Il Milan continua ad essere attivo sul fronte calciomercato provando un colpo davvero decisivo: sfida alla Juventus con il profilo spagnolo nel mirino

Il Milan non si ferma. La società rossonera vorrebbe mettere una nuova rivoluzione in vista della prossima stagione cercando di arrivare a colpi davvero importanti. Dopo gli ottimi risultati collezionati in Serie A, la compagine potrebbe puntellare la rosa a disposizione in caso di arrivo in Europa.

Calciomercato Milan, colpo Ferran Torres

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il Milan sarebbe in grado di sfidare la Juventus e il Manchester City per il talentuoso giocatore del Valencia, Ferran Torres, protagonista di una stagione davvero convincente e pronto al salto decisivo in carriera.

L’affare sembra alquanto impossibile, ma lo stesso club spagnolo ha abbassato le pretese visto che ha bisogno di liquidità immediata: la valutazione di Ferran si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro, una cifra ampiamente accessibile per Gazidis e soci.

Un assalto decisivo per il futuro proprio a dimostrazione dei nuovi progetti in casa Milan.

