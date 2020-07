Calciomercato Juventus, addio Sarri anche con la Champions!

L’importante rivelazione sul futuro del tecnico della Juventus, destinato a lasciare durante il calciomercato estivo: tutti i dettagli

Una vittoria che consegna virtualmente il nono scudetto consecutivo alla Juventus. Sarri archivia la sfida con la Lazio e pensa al futuro, un futuro che potrebbe vederlo lontano dalla panchina della ‘Vecchia Signora‘. Conferme in tal senso: il destino dell’ex allenatore di Napoli e Chelsea sarebbe già segnato.

Calciomercato Juventus, addio Sarri: la rivelazione

Un addio ventilato negli ultimi mesi e che rischia di concretizzarsi, a prescindere dai risultati stagionali. La Juventus è ancora in corsa in Champions League ed il campionato sembra solo una formalità dopo il 2-1 sulla Lazio. Importanti dichiarazioni sul destino dell’ex allenatore del Napoli arrivano da Matteo Caronni, intervenuto a ‘Top Calcio 24‘: “Sarri non sarebbe sicuro della permanenza in bianconero anche in caso di vittoria della Champions League. Lo spogliatoio, ormai, non vuole più vederlo e lo ha detto chiaramente alla dirigenza”.

Le parole di Caronni proseguono riguardo al destino già apparentemente segnato di Sarri: “Non c’è la giusta chimica tra allenatore e giocatori, per questo la squadra non gioca bene e non è compatta. La Juventus ha pochissime possibilità di vincere in Europa. I bianconeri hanno una rosa ed un blasone che dovrebbe collocarli tra le favorite”.

Futuro dunque già segnato per Sarri che alzerà con ogni probabilità il suo primo, ed unico, scudetto sulla panchina della Juventus. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare dunque il divorzio: adesso la testa è tutta al campionato.

