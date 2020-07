La Juventus può vivere una rivoluzione nel calciomercato estivo: clamorosa indiscrezione dalla Spagna, spazio a due maxi operazioni

Con il nono scudetto ormai ad un passo, dopo la vittoria sulla Lazio e l’allungo sull’Inter, in casa Juventus a tenere banco è il calciomercato. Un’estate dal sapore di rivoluzione, con diversi fattori da tenere in considerazione in vista del prossimo anno. In primis l’allenatore, Maurizio Sarri, non così sicuro di continuare a guidare la squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, nuovo tecnico e colpo shock: i dettagli

La volontà della Juventus, stando a quanto dichiarato dal CFO bianconero Fabio Paratici prima del successo con la Lazio, è chiara: Sarri resterà anche l’anno prossimo. Una scelta che, tuttavia, resta incerta viste anche le voci che dalla Spagna si accumulano e parlano di due nomi di spicco nel futuro della ‘Vecchia Signora’. Per la panchina, stando a quanto riportato da ‘Don Balon‘, avanza la candidatura di Mauricio Pochettino.

Il tecnico argentino, che al Tottenham percepiva oltre 12 milioni di euro a stagione, sarebbe il nome in pole per il post Sarri. A seguire l’allenatore argentino nella sua nuova avventura juventina vi sarebbe anche Harry Kane. Il bomber inglese è deciso a lasciare il Tottenham di Mourinho che, il prossimo anno, non disputerà la Champions League.

Ecco che la sfida in quel di Torino, per entrambi, può prendere corpo. Da valutare il costo dell’acquisto di Kane valutato circa 180 milioni dagli ‘Spurs’. Il doppio colpo da sogno può prendere forma. Niente Real, per Pochettino e Kane: la Torino bianconera può accoglierli durante l’estate.

