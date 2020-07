Bernardeschi è tra quelli che dovrebbe dire addio alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Possibile trasloco in Spagna, in una big della Liga

Ad oggi la lista dei cedibili di casa Juventus è piuttosto lunga. Tra i presenti Federico Bernardeschi, ex grande promessa del calcio italiano. E dei bianconeri, che nell’estate 2017 investirono per lui la bellezza di 40 milioni di euro bonus esclusi. Fin qui il rendimento del classe ’94 di Carrara è stato però più deludente che esaltante, specie da un anno a questa parte. Ultimamente Sarri lo ha rilanciato, ma senza crederci troppo, tuttavia è ormai chiara e probabilmente irrevocabile la decisione della società: cederlo nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi out: scambio con Lemar, i dettagli

Il futuro di Bernardeschi ha chance di essere ancora in Italia, dato che Paratici e i suoi lavorano per sistemarlo al Napoli oppure alla Roma. Insomma per utilizzarlo come contropartita per uno tra Arkadiusz Milik e Nicolò Zaniolo, in rotta con Fonseca. Nell’affare coi giallorossi potrebbero in realtà confluire altri due calciatori: si parla di Romero ma soprattutto di Edin Dzeko che è notoriamente ancora un obiettivo sensibile di Conte e quindi dell’Inter. Restando in tema scambi, Bernardeschi possibile pedina pure per Jorginho del Chelsea. Ovviamente qualora Sarri venisse confermato… Attenzione poi ad altre soluzioni che prevedono di partenza sempre un ‘baratto’.

Una di queste porta all’Atletico Madrid di Simeone, da diverse fonti – un po’ a sorpresa – dato grande estimatore di Bernardeschi. La Juve potrebbe avanzare una proposta di scambio con Thomas Lemar, esterno francese di 24 anni che prometteva tantissimo e ha mantenuto pochissimo – in un certo senso come il 33 juventino – specie con la maglia dei ‘Colchoneros’ che per lui hanno investito ben 70 milioni di euro. Una follia, e ora il prezzo dell’ex Monaco si è già dimezzato.

Gli spagnoli potrebbero acconsentire allo scambio chiedendo però in aggiunta circa 12 milioni di euro. In questo modo pure loro registrerebbero a bilancio una plusvalenza, liberandosi al contempo di un calciatore che non rientra nei piani futuri.

