Il Liverpool potrebbe fiondarsi su Lautaro Martinez. L’Inter per l’argentino chiederebbe in cambio il cartellino di Salah

Il futuro di Lautaro Martinez sarà centrale nelle strategie di mercato dell’Inter, soprattutto per quanto concerne ovviamente il reparto offensivo. Il Barcellona per il momento ha allentato la presa sull’argentino, ma sarebbe intenzionato a riprovare un nuovo affondo al termine della stagione. Sul ‘Toro’ adesso c’è anche minacciosa la corte di Pep Guardiola, a caccia di un erede del connazionale Aguero che nel 2021 potrebbe salutare il Manchester City. Situazione d’attesa invece sul rinnovo, con l’Inter che non ha fretta per il prolungamento dell’ex Racing in scadenza attualmente nel 2023.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intrigo Joao Felix-Lautaro | Il piano di Simeone

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | Assalto al big della Serie A!

Inter, scambio stellare: Salah per Lautaro!

Lautaro in caso d’addio ai nerazzurri preferirebbe la destinazione Barcellona, visto il lungo corteggiamento e il pressing di Messi per portarlo in Catalogna. Ma oltre a Barça e City, un altro top club europeo potrebbe fiondarsi sul nazionale albiceleste. Stiamo parlando del Liverpool fresco campione d’Inghilterra, che cerca un attaccante giovane ma già pronto per grandi palcoscenici per rinnovare il reparto offensivo di Klopp. L’allenatore tedesco si è visto sfuggire il connazionale Werner, strappato dal Chelsea ai ‘Reds’ nelle scorse settimane. Klopp potrebbe così provare l’assalto a Lautaro Martinez, con l’Inter che non è intenzionato a scendere sotto la valutazione di 110 milioni di euro, praticamente la stessa somma della clausola rescissoria scaduta lo scorso 7 luglio. Marotta potrebbe però cambiare strategia e chiedere al Liverpool uno scambio alla pari con Mohamed Salah, che andrebbe a sostituire direttamente Lautaro nel duo offensivo insieme a Lukaku.

L’egiziano ex Roma sarebbe un profilo gradito anche ad Antonio Conte e rappresenterebbe un tassello di lusso per l’Inter sul mercato per sostituire eventualmente il ‘Toro’. Uno scenario che farebbe sognare i tifosi nerazzurri per il post Lautaro…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Sanchez | | Tutti i dettagli