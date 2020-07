Inter, le parole di Conte ‘contro’ Marotta | Il retroscena

Il pari rimediato all’Olimpico contro la Roma ha mandato su tutte le furie Antonio Conte. Le sue parole a Sky Sport fanno intendere molto: le critiche!

Soltanto un punto collezionato dalla trasferta decisiva dell’Olimpico contro la Roma. L’Inter dovrà così abbandonare i sogni Scudetto in attesa della super sfida tra Juventus e Lazio, in programma lunedì 20 luglio 2020. In caso di vittoria dei bianconeri, la compagine di Sarri sarebbe sempre più vicina alla conquista del campionato italiano con quattro giornate di campionato al termine. Nel post-partita si è presentato ai microfoni di Sky Sport un Antonio Conte davvero furioso, che ha tenuto a ribadire un concetto che riguarda da vicino anche la società nerazzurra.

Inter, la furia di Conte verso la società

E così lo stesso allenatore dell’Inter ha criticato il calendario della sua squadra con trasferte davvero ravvicinate: “Nel periodo cruciale affrontiamo sempre squadre più riposate. Prima di venire all’Olimpico, siamo stati in trasferta a Ferrara. Torneremo anche oggi alle quattro di notte e avremo così soltanto tre giorni di riposo. Io qualche domanda me la faccio: all’Inter me le faccio solo io, questo è il problema”.

Uno scontro davvero decisivo con le sue dichiarazioni rivolte, in particolar modo, al ruolo dello stesso amministratore delegato Beppe Marotta. La società nerazzurra lo ha sempre difeso, ma ora lo stesso Conte vorrebbe qualcosa in più dopo la sua prima stagione a Milano.

Nelle prossime ore potrebbe così arrivare subito la replica dello stesso dirigente dell’Inter: Conte è un po’ deluso da alcuni atteggiamenti societari.

