Calciomercato Milan, c’è l’apertura ufficiale | Scambio alla pari!

Milan e Eintracht potrebbero tornare a trattare per rendere definitiva l’operazione. Steubing apre ufficialmente allo scambio Rebic-Silva

Il contratto che lega Ante Rebic al Milan è soltanto temporaneo. La scorsa estate i rossoneri conclusero un’operazione insolita per condurre il croato a Milano, uno scambio di prestiti con l’Eintracht Francoforte. Coinvolto nell’affare, dalla controparte rossonera, Andre Silva, attaccante portoghese che non ha mai sfondato con i lombardi. Per rendere l’affare definitivo, lo scambio Rebic-Silva, ci sarà pertanto ancora da negoziare. Il portale tedesco fussballtransfers.com riporta le parole del presidente del comitato direttivo del club di Francoforte, Wolfgang Steubing: “Acquistare Silva non sarebbe facile. Lo scambio con Ante Rebic deve in ogni caso essere preso in considerazione”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mendes in regia | Che colpo in attacco!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Real Madrid a caccia del bomber italiano | Ecco le cifre!

Calciomercato Milan, Rebic-Silva: scambio alla pari

A spingere verso tale direzione una serie di fattori. Ante Rebic difficilmente vorrebbe tornare all’Eintracht dopo il buon campionato disputato in Serie A e dopo il diverso trattamento economico riservatogli a Milano. Un trasferimento permanente – l’accordo attuale prevede il croato in rossonero soltanto fino al 2021 – converrebbe dunque a tutti. Spetterà però ai club trovare un accordo sulle modalità di trasferimento dell’ala, ma l’ipotesi più probabile sembrerebbe proprio quella di rendere definitivo, e non temporaneo, lo scambio con Silva.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il Milan riuscirebbe così a liberarsi del ‘peso’ legato all’attaccante portoghese e si assicurerebbe per lungo tempo le prestazioni del croato vice-campione del Mondo a Russia 2018.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, il bomber si allontana | Servono 80 milioni!

Calciomercato Milan, scambio in Serie A | ‘Regia’ Mendes-Raiola