Calciomercato, il Real Madrid a caccia del bomber italiano | Ecco le cifre!

Dopo la conquista della Liga ai danni del Barcellona, il Real Madrid pensa a rinforzare il reparto offensivo con il goleador italiano: l’assalto!

Il Real Madrid continua a guardare in Italia per provare il colpo per l’attacco. Il club spagnolo è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per cercare di rinforzare ancora la rosa a disposizione di Zinedine Zidane, reduce dall’ennesimo successo alla guida dei “blancos”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo shock | Deciso il post CR7, ecco le cifre

Calciomercato, assalto Real per Belotti

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il presidente Florentino Perez avrebbe messo nel mirino l’attaccante italiano del Torino, Andrea Belotti, protagonista soprattutto nelle ultime uscite stagionali dopo un’annata vissuta tra alti e bassi. In caso di offerta soddisfacente, Cairo potrebbe pensare anche alla sua cessione intorno ai 35 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sorpresa in panchina | Arriva con il pupillo

Negli ultimi mesi la sua valutazione è scesa vistosamente dopo una stagione da dimenticare in casa granata. Il Real Madrid proverà a continuare a chiedere informazioni per centrare il colpo per l’attacco di Zidane con le possibili cessioni di Mariano e Luka Jovic.

Il Real continua a guardare in Serie A per cercare di rinforzare il reparto offensivo di Zinedine Zidane: Belotti è nel mirino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, scambio in Serie A | ‘Regia’ Mendes-Raiola

Juventus-Lazio, assenza pesante per Inzaghi | Non parte per Torino!

Calciomercato Juventus, offerta pronta per Zapata | Cash e scambio