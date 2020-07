Il tecnico Pochettino ha mostrato di saperci fare con il Tottenham. Dalla prossima estate potrebbe tornare alla guida di una big, magari italiana

Esonerato dal Tottenham lo scorso Novembre, Mauricio Pochettino è uno dei profili più ricercati d’Europa per le panchine delle grandi squadre. Il tecnico argentino, in circa 5 anni con gli ‘Spurs’, ha ottenuto grandi risultati, arrivando perfino a disputare una insperata finale di Champions League, quella dello scorso anno poi persa contro il Liverpool di Jurgen Klopp. In ogni caso l’esponenziale crescita del club londinese negli ultimi anni è merito del quarantottenne, che ora è in cerca di un nuovo club.

Calciomercato, futuro Pochettino | Juventus o Inter in caso di Serie A

Stando a quanto rivelato da Luigi Guelpa, firma de ‘Il Giornale’, Pochettino avrebbe rifiutato una proposta dal Monaco, sostenendo di essere già in parola con un club più importante. Nulla ancora è dato sapere su quale possa essere la società in questione. Certo è che in Serie A ci sono panchine che farebbero al caso giusto per l’allenatore argentino, come Juventus ed Inter. I bianconeri non sono troppo soddisfatti del lavoro svolto da Maurizio Sarri e, al di là dei risultati di questa stagione, potrebbero proseguire con un nuovo allenatore dalla prossima estate. I nerazzurri invece restano più defilati.

Se Sarri potrebbe andare via da Torino, Antonio Conte non è al momento in discussione da parte della società di Steven Zhang. Nelle prossime ore, in ogni caso, il destino di Pochettino potrebbe essere svelato.

#Pochettino ha rifiutato la panchina del Monaco, sostenendo di essere in parola con un club più importante. Presto scopriremo quale… — Luigi Guelpa (@LuigiGuelpa) July 20, 2020

