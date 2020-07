Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la Juventus: le sue parole

Uno dei protagonisti di Juventus-Lazio è sicuramente il direttore sportivo dei biancocelesti. Ecco le parole di Igli Tare: “Adesso non è il momento di ragionare con i se e con i ma. Tutto ciò che è stato detto nei giorni passati sono dati di fatto, non sono giustificazioni. Abbiamo preparato la gara con grande entusiasmo che dobbiamo portare in campo anche stasera. A Udine abbiamo visto lo spirito di questo gruppo e da lì dobbiamo partire contro la Juventus per cercare di vincere”.

Lazio, colpo in attacco: le parole di Tare

Sugli infortuni, Tare ha detto: “Infortuni? Più che ricadute si tratta di infortuni veri. Da quando abbiamo iniziato ad allenarci in gruppo, stranamente sono successe cose inaspettate. Ma questo non deve essere un alibi, la squadra c’è e dobbiamo cercare di portare a casa il risultato migliore possibile. Nessuno si dimentichi cosa è riuscita a fare la Lazio in questa stagione. Siamo orgogliosi di quanto fatto e stasera dobbiamo ripeterci, nella vita niente è impossibile”.

Su Borja Mayoral, accostato ai biancocelesti per rinforzare l’attacco nel calciomercato estivo: “Si tratta di un calciatore che ha fatto una carriera importante ma in questo momento l’unica cosa certa è che la Lazio è in cerca di 1-2 attaccanti. Se arriveranno proposte per i nostri giocatori valuteremo”.

