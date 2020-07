Calciomercato Juventus, il bomber si allontana | Servono 80 milioni!

In casa Juventus prosegue la caccia ad una punta di spessore da regalare a Sarri durante il calciomercato estivo: arrivano brutte notizie

Poche ore al big match che potrebbe chiudere, di fatto, i giochi scudetto. Il passo falso dell’Inter spinge la Juventus di Sarri a cercare di chiudere i conti con la Lazio, ospite all’Allianz Stadium questa sera. Dal campo al calciomercato, Paratici mette nel mirino l’attaccante ma la risposta del club è perentoria: servono 80 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rischio beffa per il bomber | Intrigo Real!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, dalla Francia | Rivelato il futuro di Zidane!

Calciomercato Juventus, non solo Milik: occhi in Serie A

Non è un mistero che il nome di Duvan Zapata sia apparso prepotentemente nelle menti dei dirigenti juventini. Paratici sonda il terreno per il bomber ex Napoli ma, secondo ‘Tuttosport’, la risposta dell’Atalanta sarebbe perentoria. La ‘Dea’ ha infatti intenzione di trattenere tutti i Big per almeno una stagione, blindando di fatto anche Zapata.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il colombiano viene inoltre valutato non meno di 70-80 milioni di euro ed è per questo che al momento l’eventuale trattativa viene messa in standby. Anche con l’inserimento del cartellino di Perin, l’operazione richiederebbe uno sforzo davvero troppo ampio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo shock | Deciso il post CR7, ecco le cifre

Gasperini può, al momento, sorridere: Zapata a certe cifre è destinato a rimanere a Bergamo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zidane per il dopo Sarri | Annuncio dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sorpresa in panchina | Arriva con il pupillo