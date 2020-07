Calciomercato Juventus, destino scritto per Sarri | Sostituto a sorpresa!

L’impatto di Sarri sulla panchina della Juventus non ha rispettato le aspettative e il suo destino sembra essere già deciso: ecco il possibile sostituto.

Questa sera la Juventus si appresta a giocare una sfida cruciale, che può qualificare la stagione come fallimentare in caso di sconfitta oppure portare allo scudetto. L’uomo nell’occhio del ciclone è Maurizio Sarri: arrivato a Torino per portare il bel gioco, rischia di lasciare come grande rimpianto. Secondo quanto rivelato da Giancarlo Padovan ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sarri verrà esonerato anche in caso di vittoria dello scudetto”. Insomma, il destino del tecnico di Figline rischia di essere già scritto. Ad ereditare la panchina bianconera potrebbe essere un profilo a sorpresa.

Nel corso della stagione Sarri non ha mai dato l’impressione di aver preso le redini della Juventus. Una circostanza che potrebbe costare cara all’ex tecnico del Napoli, più precisamente, l’esonero. Una scelta che secondo molte fonti vicine alla società piemontese sarebbe già stata presa. Per la prossima stagione, nel frattempo, spunta un nome a sorpresa. Secondo quanto rivelato da Carolina Morace a ‘Sky Sport’: “Il candidato numero uno è Stefano Pioli. Sarebbe il sostituto perfetto di Sarri; è bravo e ha già allenato big come Milan ed Inter“.

Sarri e Pioli potrebbero avere in comune un destino già segnato, nonostante il finale di stagione ancora da giocare. Anche il Milan ha già individuato in Ralf Rangnick l’allenatore per la prossima stagione ed il tecnico toscano dovrà dire addio al ‘Diavolo’ al termine del campionato. I risultati dei rossoneri non sono passati inosservati da Fabio Paratici, che starebbe pensando proprio a Pioli per la panchina della Juventus.

Il futuro di Maurizio Sarri sembra essere lontano dalla Juventus: i bianconeri starebbero pensando a Stefano Pioli per la panchina!

